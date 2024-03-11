إدراج وبدء تداول صكوك "السعودي الألماني الصحية" الأربعاء

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أوضحت "تداول السعودية"، أنه سيتم إدراج وبدء تداول صكوك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بدءا من الأربعاء 13 مارس 2024 برمز تداول 5019 وبالرمز الدوليوكانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أعلنت إضافة صكوك "السعودي الألماني الصحية" المكتتب بها اليوم الإثنين 11 مارس إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.