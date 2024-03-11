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المطاحن الحديثة: تحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريالا للسهم وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل شخص

المطاحن الحديثة: تحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريالا للسهم وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل شخص

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريالا للسهم الواحد، التي أسفرت عن تغطية شريحة المؤسسات بـ 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2,454,960 سهم عادي، تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 966,707 مكتتب وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 21.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد، وقد خصصت الشركة سهمين كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد؛ وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.0076%.

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المطاحن الحديثة: تحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريالا للسهم وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل شخص
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