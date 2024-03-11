أسهم أوروبا تنخفض في بداية الأسبوع قبل بيانات اقتصادية مهمة

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض في بداية الأسبوع بعد عمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية في حين ظل المتعاملون الحذرون في حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة (09:00) بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين. ومن المتوقع أن يتجه صوب أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر إذا استمر التراجع.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر فبراير غدا الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير في منطقة اليورو، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتعثرت أسواق الأسهم الآسيوية بينما بدا أداء الدولار باهتا قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تعجل أو تؤخر خفض أسعار الفائدة عالميا.

وهوى سهم بي.إي لصناعات أشباه الموصلات 11.7 % بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم المجموعة الهولندية. وهبط مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقا 2.1 %، مسجلا أكبر تراجع بين القطاعات.

وصعد سهم إل.إي.جي إيموبيليان 3 % إلى صدارة المؤشر 600 الأوروبي بعد أن أعلنت شركة العقارات الألمانية نتائج أفضل من المتوقع للعام بأكمله وقالت إنها ستقترح توزيعات أرباح أعلى من المتوقع.

وانخفض المؤشر البرتغالي 0.3 % بعد فوز التحالف الديمقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في الانتخابات العامة في البلاد، رغم أن قدرة التحالف على الحكم دون دعم حزب شيجا المنتمي إلى اليمين المتطرف غير واضحة.