«إنفاذ» لـ "الاقتصادية": تصفية 4936 عقارا بقيمة 11.7 مليار ريال عبر 943 مزادا في عام

قال لـ"الاقتصادية" مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إن عدد المزادات التي أقامها خلال عام 2023 بلغت 943 مزادا، بقيمة مالية مستوفاة بلغت 11.7 مليار ريال، مشيرا إلى أن منطقة الرياض كانت الأعلى في عدد المزادات.

وأشار المركز إلى أن عدد العقارات التجارية والسكنية في مزادات العام الماضي بلغت 4936 أصلا، لافتا إلى أن قيمة المبالغ المستوفاة منذ إنشاء المركز وصلت إلى أكثر من 22 مليار ريال.

ويعد المركز الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء في مارس 2019 أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030، لرفع التميز في الأداء الحكومي وتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية، في سبيل تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين، وتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات وغيرها من الأملاك الخاصة.

وحول خطتهم للتوسع في إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى مزودي الخدمات من القطاع الخاص والمنشآت المختصة فنيا، أوضح المركز أنهم يهدفون إلى رفع مستوى جودة الأعمال وتطوير واستحداث وأتمتة إجراءات الخدمات، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات التي تمكن وتسهل تقديم الخدمات للمستفيدين.

وذلك إلى جانب استقطاب مزودي الخدمات في جميع مناطق السعودية، والتسجيل في منصة المركز، لإمكانية الاطلاع على الفرص التي يتيحها المركز حسب الفئات التي يستهدفها.

وأكد المركز أنهم عملو على إتاحة المزادات الإلكترونية عبر المنصات المعتمدة التي أسهمت في رفع جودة التسويق والبيع لوكلاء البيع، كذلك أتاحت المزادات الإلكترونية الوصول لشريحة أكبر من الراغبين في الشراء والمشاركة في المزادات من أي مكان.

وأشار المركز إلى أن المنصات وفرت فرص أعمال لمطوري منصات المزادات الإلكترونية بشكل مستمر، وذلك ضمن خطة المركز للتحول الرقمي بما يخدم أعمال التصفية القضائية، وبما يسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده السعودية تحقيقا لرؤية 2030.

ويهدف المركز من خلال شراكاته الاستراتيجية مع مزودي الخدمة في دعم أعمال التصفيات الخاصة بقطاع الأعمال، لكونه الجهة الحكومية المختصة في أعمال التصفية والبيع في السعودية، والحفاظ على قيم الأصول، وتسريع استيفاء الحقوق.

