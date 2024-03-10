ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر "ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد" ﯾﻔﺗﺢ أﺑواب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﺗﺳﺗﻌد السعودية لاﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌرض وﻣؤﺗﻣر "ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد" اﻟذي ﺳﯾﻘﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 29 أﺑرﯾل إﻟﻰ 4 ﻣﺎﯾو 2024 ﺑﻣرﻛز اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻣﻌﺎرض واﻟﻣؤﺗﻣرات - ﻣﻠﮭم، ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة ﺷرﻛﺔ ﺻﻠﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ عدﯾد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

وﯾﻌد ﻣﻌرض "ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻐد" اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﺟﮭود اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟسعودية ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺳﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن 250 ﺷرﻛﺔ وﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟسعودية وأﺣدث اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎطق ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋدة ﺗﻘود زواره ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟواﻋدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت.

وﯾﮭدف اﻟﻣﻌرض واﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض اﻟﺧطط واﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟسعودية إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻟﺗﺣﻔﯾز الاﻗﺗﺻﺎد، وﺗﻌزﯾز الاﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة وﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻛﺎنة السعودية عالميا، ويعد صندوق الاستثمارات العامة راعيا رئيسا للفعالية.

وﺳﺗﺗﺎح ﻟزوار اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ لاﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗطورات اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرب ﺑﺻرﯾﺔ وﺣﺳﯾﺔ ورﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟراﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟسعودية ﻛونها دوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت.

وﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻗﺎدة ﻋﺎﻟﻣﯾﯾن وﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﺔ ﻋدة ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻛﺛر ﻣن 80 ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘطﺎﻋﺎت، إضاﻓﺔ إﻟﻰ عدﯾد ﻣن ورش اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻔرص ﻟﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑراء ﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ.