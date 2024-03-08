قطاع العقارات يقود مكاسب الأسهم الأوروبية مرتفعا 2.1%

استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا اليوم الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية في أسبوع شهد ارتفاعات غير مسبوقة للأسهم الألمانية والفرنسية، في حين يعكف المستثمرون أيضا على تحليل تقرير الوظائف الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدما للأسبوع السابع على التوالي.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وصعد قطاع العقارات 2.1%، ليقود مكاسب القطاعات.

وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6%.