23.5 مليار ريال الأرباح المجمعة لـ 77 شركة مدرجة وسوق الأسهم تعجز عن تجاوز «منطقة البائعين»

ضغطت البنوك والاتصالات على مؤشر "تاسي" ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، في أطول انخفاضات أسبوعية في شهر ونصف، حيث أغلقت السوق عند 12577 نقطة فاقدة 52 نقطة بـ0.42 %.

جاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق، حيث أشير إلى أن السوق ستواصل تفضيل جني الأرباح طالما لم تظهر معطيات محفزة إيجابية.

وحتى نهاية الأسبوع، بلغت الأرباح المجمعة لـ77 شركة نحو 23.5 مليار ريال في الربع الرابع متراجعة 16 %، حيث ارتفعت أرباح 37 شركة بينما تراجعت 29 شركة، في حين سجلت 11 شركة خسائر. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية.

فنيا، عجزت السوق عن تجاوز مستويات 12600 نقطة التي أصبحت "منطقة البائعين" مع نشاطهم المستمر عند تلك المستويات، ولم تستطع السوق في مناسبات عدة التغلب على عمليات البيع، ما يثير قلق المتعاملين من عدم قدرة السوق على مواصلة الأرباح، وهذا يزيد من رغبة البيع لجني الأرباح، ما ينعكس على وتيرة التراجع ما لم تظهر نتائج الشركات أرباحا تعيد شهية المخاطرة.

وستواجه السوق دعما عند 12460 نقطة، حيث إن التداول دونها يجعل حدة التراجع تزداد حتى مستويات 12250 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12630 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 12645 نقطة بمكاسب بلغت 0.12 %، بينما الأدنى عند 12399 نقطة فاقدا 1.83 %، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 12577 نقطة فاقدا 52 نقطة بـ0.42 %.

وارتفعت قيم التداول 5 % بنحو ملياري ريال لتصل إلى 46.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 18 % بنحو 436 مليون سهم لتصل إلى 1.9 مليار سهم، أما الصفقات فزادت 12 % بنحو 316 ألفف صفقة لتصل إلى 2.9 مليون صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة المرافق العامة بـ7.58 %، ثم النقل بنحو 6.6 %، وحل ثالثا "الخدمات المالية" 3.4 %.

بينما تصدر المتراجعة الأدوية بـ3.3 %، ثم البنوك بنحو 2.8 %، وحل ثالثا "الاتصالات" 2.5 %.

وكان الأعلى تداولا "البنوك" بـ15 % بقيمة 6.9 مليار ريال، ثم المواد الأساسية بنحو 14 %، وحل ثالثا "الطاقة" 7 % بقيمة 3.5 مليار ريال.

أداء الأسهم

ارتفع 122 سهما مقابل تراجع 104 أسهم، حيث تصدر المرتفعة "تكافل الراجحي" بـ28 % ليغلق عند 108.60 ريال، ثم الخدمات الأرضية بنحو 25 % ليغلق عند 51.90 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" 24 % ليغلق عند 61 ريالا.

وتصدر المتراجعة زين السعودية بنحو 13 % ليغلق عند 12.90 ريال، ثم أيان بـ9.8 % ليغلق عند 25.80 ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" 9.7 % ليغلق عند 89.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سال" بقيمة 2.2 مليار ريال، ثم أفالون فارما بـ1.9 مليار ريال، وحل ثالثا زين السعودية بمبلغ 1.6 مليار ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 51 نقطة بنحو 0.19 % لتغلق عند 26454 نقطة خلال الأسبوع.

وتراجعت قيمة التداول 1 % ما يعادل 3.3 مليون إلى 289 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 32 % بواقع 4.6 مليون سهم لتبلغ 9.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 15 ألف صفقة متراجعة 5.3 ألف صفقة بمقدار 26 %.

وارتفع 28 سهما مقابل تراجع 41 سهما، حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 19 % ليبلغ 83.80 ريال، يليه "المركز الآلي" بـ9.4 % ليصل إلى 64 ريالا، وحل ثالثا سهم "بناء" 7.5 % حيث أغلق عند 38.90 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "القمم" بواقع 21 % ليغلق عند 81.40 ريال، يليه "إدارات" بـ13 % إلى 462.60 ريال، وحل ثالثا سهم "جاهز" بمقدار 10 % مقفلا عند 34.60 ريال.

وحدة التحليل المالي