1.2 مليار ريال تكلفة سيارات "فورمولا 1" .. ورواتب سائقي جائزة السعودية الكبرى تتجاوز المليار

لن تقل قيمة السيارات المشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى (stc) للفورمولا1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 عن مبلغ 1.2 مليار ريال، وذلك وقفاً لفريقي ريد بُل، وفيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق كيك ساوبر.

ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، تكلفة أقل سيارة فيهم 15.5 مليون يورو (63.6 مليون ريال).

وتنقسم أجزاء سيارة الـ "فورمولا 1" إلى عشرة إجزاء، 90 في المائة من القيمة الأغلى في الهيكل والمحرك، فيما تتراوح قيمة بقية الاجزاء من 600 ألف إلى 2400 يورو.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس البريطاني أدريان نيوي المدير الفني لفريق ريد بول المشارك في السباق أنه من الصعب تحديد قيمة السيارات لكنها لا تقل عن 15 مليون وقد تصل لـ 30 مليون، وقال "تعتمد على التقنية في كل سيارة".

وتبلغ قيمة سيارة فريق ريد بول المشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى 15.9 مليون يورو (64.9 مليون ريال).



إلى ذلك يبلغ مجموع رواتب سائقي وفرق البطولة العالمية المشاركين في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا 1" المقرر في عطلة الأسبوع الجاري في جدة 268 مليون دولار (1.005 مليار ريال) وفقاً لموقع "RN365" المختص برياضة "فورمولا 1".

ويعد السائق الهولندي ماكس فيرستابن الأول في القائمة من حيث الأجر السنوي، ويبلغ 55 مليون دولار، فيما يعد فريق "رد بول" والذي يضم فيرستابن بجانب زميله المكسيكي سيرجيو بيريز الأكبر في القائمة بـ 69 مليون دولار.

وتضم القائمة في سباق جائزة السعودية الكبرى كلا من: لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بـ 45 مليون، شارل لوكلير سائق فريق فيراري بـ 34 مليون، ولاندو نوريس سائق فريق مكلارين بـ 20 مليون، وهم الذين تبلغ مجموع رواتي السنوية من 20 مليون وأكثر.

وجاء في المركز الخامس السائق جورج راسل من فريق مرسيدس بـ 18 مليون دولار، فرناندو ألونسو من فريق أستون مارتن (18 مليون)، سرجيو بيريز من فريق رد بل (14 مليون)، كارلوس ساينز من فريق فيراري (12 مليون)، والسائق التاسع فالتيري بوتاس من فريق ساوبر (10 ملايين)، دولار، حيث تبلغ رواتبهم السنوية من 10 مليون وأكثر.

وضمت القائمة أيضا دانييل ريكاردو من فريق آر بي (7 ملايين)، إستيبان أوكون وزميله بيار غازلي من فريق البين بجانب أوسكار بياستري من مكلارين رواتب كل واحد منهم (6 ملايين)، كيفن ماغنسن من فريق هاس (5 ملايين)، أليكس ألبون من فريق ويليامز، ولانس سترول من فريق أستون مارتن (3 ملايين)، نيكو هالكنبرغ من فريق هاس، وجو غوانيو من فريق ساوبر (2 مليون)، ويوكي تسونودا من فريق آر بي، ولوغان سارجنت من فريق ويليامز (مليون دولار).