الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 117 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 117 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 56 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 22 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات، يوم الاثنين المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء وأجل ثلاثين سنة يوم الأربعاء المقبل.

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات بقيمة 121 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات، بقيمة 54 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 25 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات العشرية فوق المتوسط، في حين كان الطلب على السندات الثلاثية في حدود المتوسط وعلى الثلاثينية أقل من المتوسط.