صفقة «أرامكو» ترفع محفظة «صندوق الاستثمارات» 49 % في الأسهم السعودية إلى 1.86 تريليون ريال

رفعت عملية نقل 8% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، محفظة الصندوق في الأسهم السعودية 49 % إلى 1.86 تريليون ريال، حيث كانت قيمة المحفظة 1.25 تريليون ريال، بينما تبلغ الحصة المنقولة 614.7 مليار ريال، وفق إغلاقات شركات المحفظة في 7 مارس الجاري.ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة أرامكو السعودية وموقع "تداول"، أصبحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة 16 % من أكبر شركة نفط في العالم، حيث كان قد تم نقل 8 % سابقا 4 % منها للصندوق مباشرة، و4 % أخرى لشركة سنابل المملوكة للصندوق، بافتراض عدم بيع أي أسهم منها.وعليه تبلغ ملكية الصندوق في "أرامكو" 1.23 تريليون ريال، بينما تملك الدولة نحو 82.2% من الشركة، قيمتها 6.32 تريليون ريال، ليبلغ إجمالي الحصتين معا 7.54 تريليون ريال، تمثل نحو 98.2 % من أسهم الشركة، فيما 1.8 % (139.4 مليار ريال) مملوكة من آخرين، علما أن الشركة كانت قد طرحت 1.75 % من أسهما طرحا عاما في 2019 كأكبر طرح أولى في العالم.وتشكل "أرامكو" 66 % من محفظة الصندوق في الأسهم السعودية، التي تضم 23 شركة أخرى، أضخمها ملكيته في "إس تي سي" 131.7 مليار ريال (64 %)، ومعادن 124 مليار ريال (67.2 %)، وأكوا باور 94.9 مليار ريال (44.2 %).كما تضم المحفظة البنك الأهلي بملكية 89.4 مليار ريال (37.2 %)، والسعودية للكهرباء 61.1 مليار ريال (74.3 %)، وعلم 56.3 مليار ريال (67 %).وحدة التحليل المالي