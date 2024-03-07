"الوطنية للإسكان" توقع 7 اتفاقيات جديدة وتطلق أحدث مشاريعها في "مجتمع السدن"

أطلق إيهاب الحشاني نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان، أحدث المجتمعات العمرانية للوطنية للإسكان NHC في مدينة جدة "مجتمع السدن"، وشهد توقيع اتفاقيات لسبعة مشاريع جديدة في المجتمع، بحضور محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة.

وأعلنت NHC عن إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية في أحدث مجتمعاتها العمرانية في محافظة جدة "مجتمع السدن"، التي تأتي ضمن سلسلة من المجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين، لتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفر مفهوما جديدا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.

ويأتي المشروع الأول "نساج السدن" بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، وعلى مساحة تتخطى 200 ألف متر مربع، ليوفر 803 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات متنوعة تراوح ما بين 238 و258 مترا مربعا وبتصاميم عصرية تلبي احتياجات الأسر السعودية.

كما يمتد المشروع الثاني "سهيل جاردن" على مساحة إجمالية تقدر بـ 126 ألف متر مربع، موفرا 519 وحدة سكنية بتصاميم راقية ومساحات رحبة تراوح ما بين 242 و303 أمتار مربعة، ضمن بيئة متكاملة ترتقي بالتطلعات وتلبي الاحتياجات، بالشراكة مع شركة مكيون مطورون عمرانيون.

ويقع المشروع الثالث "دار السدن" على مساحة إجمالية تتجاوز 100 ألف متر مربع موفرا 438 وحدة سكنية بتصاميم مميزة ومساحات متنوعة تراوح بين 278 و314 مترا مربعا، ليقدم خيارات سكنية بثلاثة نماذج مطورة وفق أعلى معايير الجودة، بالشراكة مع شركة ليدار للاستثمار.