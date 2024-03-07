«ليب 24» سفينة التقنية في أرض «سفينة الصحراء»

سفينتان إحداهما صحراوية أثرها على الرمال، والأخرى فضائية وسيلتها النقرات وأثرها عبر المجرات.

في الماضي وسم بالميسم والنار، وحاليا وسم على هيئة مربع يخترقه خطين #.

لكن الشغف واحد، والبوصلة واضحة: ملهم. تلك الجنة الصفراء - بحسب الروائي المصري بهاء طاهر، شبه الصحراوية قبل عقود كانت نقطة عبور لقوافل الإبل. واليوم وجهة للمبرمجين والتقنيين المشاركين في معرض "ليب 24".

كان مشهد زحام للسيارات يمتد إلى أكثر من 3 كيلو مترات في الطريق المؤدي إلى شمال غرب الرياض ملهم. قبل سبعة أعوام كانت هذه البلدة خارج الرياض لكنها مع تمدد العاصمة -التي تضاهي مساحتها مساحة دول أوروبية (إيطاليا مثالا)- باتت إحدى ضواحي الرياض.

الوظائف لم تتغير كثيرا، مسعاها حياة أسهل للبشرية.

كانت الإبل المقترنة بالإنسان منذ "ناقة صالح" حتى "مزاين" الإبل قبل عقدين من الزمان، مصدرا للحليب واللحم والنقل والثراء. والخوارزميات الآن تنقلك من مكان إلى مكان وأنت في المكان ذاته.

النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024"، شهدت استثمارات وإطلاقات لصناديق استثمارية بقيمة مالية تتجاوز 13 مليار ريال في أول ثلاثة أيام منذ انطلاقه.

الإبل عرفت على مدار تاريخها الممتد مع البشر منذ 1800 عام بحسب المؤرخين، بلقب "سفينة الصحراء" لقدرتها على التحمل في البيئات القاسية للصحاري، وقدرتها على توفير الغذاء والماء للبشر في هذه الظروف القاسية، ما يشبه دور السفن في تحمل الظروف البحرية الصعبة.

ولا يبدو أن دور معارض التقنية الشبيهة بالسفن التقنية مختلفا، إذ تسعى بشتى الطرق لتسهيل حياة البشرية وتوفير كل احتياجاتها.

وإذا كان العربي يشتهر بشغفه اللا منتهي لناقته - كما جسدها طرفة ابن العبد في معلقته التي تناقلتها الأجيال:

لخولة أطلالٌ ببرقةِ ثهمدِ

تلوحُ كباقي الوشم في ظاهرِ اليدِ

فالمبرمج في الألفية الثانية لا يقل شغفا وهوسا عنه، بل ينافسه في شغف التقنية وإبداعها، وتتلخص حياته في التعريف الذائع بين التقنيين: مجموعة من الأوامر، تكتب وفق قواعد تحدد بواسطة لغة البرمجة، ومن ثم تمر هذه الأوامر بعدة مراحل إلى أن تنفذ على جهاز الحاسوب.

كل شيء في معرض ليب 24 "يذكرك بشيء"، قوافل الإبل أصبحت قوافل من الخوارزميات. الوسم في عضد وعنق وفخذ الناقة بات وسما إلكترونيا في مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الحوسبة السحابية أسهمت بـ26 مليار ريال في الناتج المحلي.

يأتي مؤتمر "ليب 24” متزامنا مع تضاعف الاقتصاد الرقمي في السعودية 3 مرات في عشرة أعوام ليقفز إلى 460 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الأخيرة - بحسب ما أعلن المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المؤتمر الصحافي الحكومي على هامش المؤتمر.

وبالعودة للسفينتين؛ ما بين "أبل" و"إبل" همزة وضعها الفراهيدي قبل سبعة قرون.

"أبل" درة سحر التكنولوجيا وتاج نتاجها تعرض روعتها وإبداعها في صحراء العرب أرض "الإبل".

للعلم، مقر "أبل" في ولاية كاليفورنيا يشبه سفينة عملاقة يسمونها سفينة أبل، والعرب يسمون الإبل سفينة الصحراء. تعددت السفن والبوصلة واحدة.