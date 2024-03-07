ارتفاع أرباح "جاز" 21 % خلال 2023 إلى 81.4 مليون ريال

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات ارتفاع صافي الربح إلى 81.4 مليون ريال في 2023 مقابل 67.4 مليون ريال في العام قبل الماضي بنسبة 21%.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر "تداول" أن سبب الارتفاع في الإيرادات إلى 721.5 مليون ريال سعودي في 2023 مقارنة بـ 496 مليون ريال سعودي في 2022 يعود بشكل رئيس إلى تحسن الطلب في الاستلام والتسليم مقارنة بالعام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام 2023 مقارنة بالعام السابق 2022 إلى زيادة إيرادات الشركة المحققة خلال هذا العام 2023 مقارنة بالعام السابق 2022. إضافة إلى زيادة الأرباح المحققة من نتائج الشركات الزميلة خلال العام.

كما أعلنت "جاز" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 47.2 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023، بما يعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157.5 مليون سهما بواقع 0.30 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الإيرادات 721,511,577 496,039,689 45.45 إجمالي الربح (الخسارة) 134,751,660 115,140,926 17.03 الربح (الخسارة) التشغيلي 82,714,227 73,954,852 11.84 صافي الربح (الخسارة) 81,469,112 67,384,817 20.9 إجمالي الدخل الشامل 81,886,584 70,602,765 15.98 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 360,690,225 317,168,563 13.72 ربحية (خسارة) السهم 0.52 0.43 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي