36.4 مليون ريال أرباح "الأندلس" في 2023 بانخفاض 45 %

انخفضت أرباح شركة الأندلس العقارية إلى 36.4 مليون ريال بنهاية عام 2023 وبنسبة قدرها 45%، مقارنة بأرباح 66.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال 2022.

قالت الشركة في بيان لها عبر "تداول": إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع التجزئة البالغة 153.75 مليون ريال مقارنة بإيرادات القطاع في 2022 والبالغة 155.91 مليون ريال. هذا على الرغم من ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 8 % وثبات الإيرادات في قطاع المكاتب.

وأعلنت "الأندلس" قرار مجلس الإدارة بتوزيع 23.3 مليون ريال أرباحا نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023، بما يعادل 2.5 % من القيمة الاسمية للسهم.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 93.3 مليون سهم بواقع 0.25 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 12 مارس، والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم التوزيع يوم الثلاثاء بتاريخ 26 مارس.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الإيرادات 215.16 216.11 -0.44 إجمالي الربح (الخسارة) 137.71 142.41 -3.3 الربح (الخسارة) التشغيلي 106.79 127.27 -16.09 صافي الربح (الخسارة) 36.42 66.77 -45.45 إجمالي الدخل الشامل 36.12 66.07 -45.33 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1,071.91 1,082.46 -0.97 ربحية (خسارة) السهم 0.39 0.72 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي