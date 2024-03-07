36.4 مليون ريال أرباح "الأندلس" في 2023 بانخفاض 45 %

انخفضت أرباح شركة الأندلس العقارية إلى 36.4 مليون ريال بنهاية عام 2023 وبنسبة قدرها 45%، مقارنة بأرباح 66.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال 2022.
قالت الشركة في بيان لها عبر "تداول": إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع التجزئة البالغة 153.75 مليون ريال مقارنة بإيرادات القطاع في 2022 والبالغة 155.91 مليون ريال. هذا على الرغم من ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 8 % وثبات الإيرادات في قطاع المكاتب.
وأعلنت "الأندلس" قرار مجلس الإدارة بتوزيع 23.3 مليون ريال أرباحا نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023، بما يعادل 2.5 % من القيمة الاسمية للسهم.
وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 93.3 مليون سهم بواقع 0.25 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 12 مارس، والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم التوزيع يوم الثلاثاء بتاريخ 26 مارس.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|215.16
|216.11
|-0.44
|إجمالي الربح (الخسارة)
|137.71
|142.41
|-3.3
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|106.79
|127.27
|-16.09
|صافي الربح (الخسارة)
|36.42
|66.77
|-45.45
|إجمالي الدخل الشامل
|36.12
|66.07
|-45.33
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|1,071.91
|1,082.46
|-0.97
|ربحية (خسارة) السهم
|0.39
|0.72
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|بلغت الإيرادات الموحدة للشركة 215.16 مليون ريال في 2023 بانخفاض طفيف عن الإيرادات في 2022 والبالغة 216.11 مليون ريال. ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض إيرادات قطاع التجزئة البالغة 153.75 مليون ريال مقارنة بإيرادات القطاع في 2022 والبالغة155.91 مليون ريال. هذا بالرغم من ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 8% وثبات الإيرادات في قطاع المكاتب.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|يعود الانخفاض في صافي الربح العائد الى مساهمي الشركة بشكل أساسي إلى:
• ارتفاع تكلفة التمويل خلال العام الحالي بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق.
• انخفاض الربح التشغيلي نتيجة ارتفاع كلا من المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق، إضافة إلى الانخفاض في أرباح الشركات الشقيقة.
جميع ما سبق أدى إلى انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|تم اعادة تبويب وتصنيف بعض ارقام المقارنة لكي تتفق مع العرض للعام الحالي.
|معلومات إضافية
|نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الموحدة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ستكون متاحة من خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط أدناه، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة.
كما سيكون تقرير المستثمرين الخاص بالفترة الحالية متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة الأندلس العقارية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن قسم علاقات المستثمرين وتحت قسم عرض المستثمرين.
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