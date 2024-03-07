النفط يصعد 1% للمرة الأولى في 5  أيام

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % عند التسوية اليوم بفعل زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين وإعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه ما يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وربما تزيد أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا، أو 1.1 %، إلى 82.96 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو 1.3 %، إلى 79.13 دولار للبرميل.

وبذلك يرتفع برنت للمرة الأولى في خمسة أيام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 1.4 مليون برميل إلى 448.5 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.1 مليون.

وأشارت إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 4.5 مليون برميل إلى 239.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في بانخفاض قدره 1.6 مليون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 4.1 مليون برميل إلى 117 مليونا، مقابل توقعات بانخفاض قدره 665 ألف برميل.

وفي تصريحات أُعدت للكونجرس اليوم ، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، رغم أن صناع السياسة ما زالوا بحاجة إلى ثقة أكبر في استمرار انخفاض التضخم قبل التخفيض.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة عملات بعد تعليقات باول.

ويمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز النفط عن طريق جعله أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



حول العالم

يفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو 5 % إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس.

قال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني: "كانت السوق تأمل على وجه التحديد رؤية المزيد من التوسع المالي للمساعدة في تحقيق هدف النمو".

ومن ناحية أخرى، وصلت محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود اليوم الأربعاء وذلك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة واندلاع حريق في سفينة تجارية بعد هجوم في البحر الأحمر أدى إلى سقوط قتيلين.

وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان تحالف أوبك بلس يوم الأحد عن تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر.