وول ستريت تصعد بعد تعزيز تعليقات باول آمال خفض الفائدة خلال 2024

أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم بعد أن عززت بيانات اقتصادية وتعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة القياسية هذا العام.

وصعد مؤشر داو جونز 76.32 نقطة أو 0.2% إلى 38661.51 نقطة في حين تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 26.14 نقطة أو 0.51 % إلى 5104.79 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك 91.96 نقطة أو 0.58% إلى 16031.54 نقطة.