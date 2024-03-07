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أسواق الأسهم- العالمية

وول ستريت تصعد بعد تعزيز تعليقات باول آمال خفض الفائدة خلال 2024

وول ستريت تصعد بعد تعزيز تعليقات باول آمال خفض الفائدة خلال 2024

صعد مؤشر داو جونز إلى 38661.51 نقطة. "رويترز"

(رويترز)

أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم بعد أن عززت بيانات اقتصادية وتعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة القياسية هذا العام.
وصعد مؤشر داو جونز 76.32 نقطة أو 0.2% إلى 38661.51 نقطة في حين تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 26.14 نقطة أو 0.51 % إلى 5104.79 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك 91.96 نقطة أو 0.58% إلى 16031.54 نقطة.

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