ماسك: لن أتبرع بأموال لأي من مرشحي الرئاسة الأمريكية

قال إيلون ماسك إنه لن يتبرع بأموال للمرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترمب أو الرئيس جو بايدن، الأمر الذي يقلل من هذه التوقعات بعد اجتماع مع ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله في منشور على موقع "اكس" اليوم "لكي أكون واضحا تماما، لن أتبرع بأموال لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية". ولم يذكر ماسك المرشحين ترامب أو بايدن بالاسم.

ولم تستبعد تصريحات ماسك أي تبرعات إلى لجنة عمل سياسية أو قضايا سياسية أخرى.

ويعد هذا الإعلان بمثابة ضربة لترمب الذي يواجه نقصا كبيرا في السيولة مع توجهه لخوض الانتخابات مجددا ضد بايدن. وكانت نيكي هيلي آخر منافسة لترمب في الحزب الجمهوري قد انسحبت اليوم الأربعاء ليتأكد ترشيح الحزب للرئيس السابق ترمب.