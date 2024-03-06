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مقاطعة قهوة "ستاربكس" في الشرق الأوسط تدفعها للتخلي عن 2000 موظف

مقاطعة قهوة "ستاربكس" في الشرق الأوسط تدفعها للتخلي عن 2000 موظف

مقهى "ستاربكس" فارغ في القاهرة، مصر، يوم الثلاثاء، 16 يناير 2024. "بلومبرغ"

"الاقتصادية" من الرياض

ألغت مشغلة "ستاربكس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آلاف الوظائف في وقت تواجه فيه ظروفا اقتصادية صعبة ودعوات لمقاطعة سلسلة القهوة الأمريكية بسبب ردها على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" شطبت مجموعة الشايع - الشريك المرخص للسلسلة في المنطقة لأكثر من عقد بـ 1300 موقع- ألفي وظيفة، وهذا يخفض القوى العاملة في "ستاربكس" بالمنطقة بنحو 20 %. وأرجع متحدث باسم الشركة تسريح العمالة إلى "الظروف التجارية الصعبة".

وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت الشركة إنها شهدت تأثيرا كبيرا على الحركة والمبيعات في الشرق الأوسط، كما تضررت الأعمال التجارية الأمريكية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس. وواجهت سلسلة القهوة ردود فعل عنيفة من العملاء الذين اتهموها بعدم القيام بما يكفي للضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة.

أصدرت سلسلة القهوة التي يقع مقرها في سياتل بيانات عامة للتأكيد على حيادها السياسي. ومع ذلك، انتشرت حركة المقاطعة بسرعة منذ بدء الحرب، مع استمرار انتشار الدعوات لمقاطعة "ستاربكس".

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