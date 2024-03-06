خبراء لـ «الاقتصادية»: إمدادات النفط العالمية تبقي أسعار الخام في مستويات معززة للاستثمارات

قال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون، إن هناك إمدادات كافية من النفط العالمية لإبقاء أسعار الخام في مستويات معززة للاستثمارات، لكن النفط الصخري الزيتي الأمريكي أظهر أن هناك دائما احتمالات لحدوث مفاجأة كبرى.وفي هذا الإطار، أكد مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة، أن مكاسب أسعار النفط ستظل في نطاق محدود حيث إن أزمة البحر الأحمر لم تؤثر بعد على شحنات النفط في المنطقة بفضل الحفاظ على طرق بديلة، وسط تنامي الطاقة الفائضة لتحالف "أوبك+" التي زادت بفضل التخفيضات حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام.ولفت إلى أن "أوبك" أرسلت إشارات متعددة على أنها لن تفرج عن مزيد من الإنتاج إلا إذا كانت السوق مستقرة ومتوازنة، مبينا أن السعودية تخفض الإنتاج أكثر من غيرها إذ لديها أكبر قدرة احتياطية تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.من جانبه، قال سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف، إن هناك توقعات بحدوث إضافات متواضعة في الإنتاج الأمريكي من رقعة النفط الصخري الزيتي حيث إن عدد منصات الحفر ظل أقل مما كان عليه خلال أقوى سنوات طفرة النفط الصخري الزيتي.وأشار إلى وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا وانخفض في يناير إلى 12.6 مليون برميل يوميا بسبب طقس الشتاء القاسي بحسب بيانات أمريكية، مشيرا إلى توقع إدارة معلومات الطاقة أن يظل مستوى الإنتاج حول الرقم القياسي المسجل في ديسمبر ولن يتم كسره إلا في فبراير 2025.من ناحيته، ذكر أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن الطلب العالمي على النفط الخام سينمو بقوة رغم تباين التقديرات الدولية لهذا النمو.وأوضح أن تشديد وضع العرض سيكون مجرد مسألة وقت، مبينا أن بداية أسعار النفط كانت ضعيفة هذا الأسبوع حيث تأثرت الأسواق بالتزامات الصين بإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وتعزيز الطلب.وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط قليلا اليوم بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للخام في العالم.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 82.21 دولار للبرميل خلال التعاملات بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل بعد انخفاضها في اليومين السابقين.ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو 5% إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، ما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف يوم الثلاثاء.وسجلت أسعار النفط الخام أخيرا ارتفاعها الشهري الثاني على التوالي حيث مددت "أوبك+" اتفاقها لكبح الإمدادات حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 وقد أضاف خام غرب تكساس الوسيط نحو سبعة دولارات للبرميل خلال شهر فبراير.