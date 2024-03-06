«هيوليت باكارد إنتربرايز» تبدأ إنتاج خوادم HPE «صناعة سعودية»

أعلنت شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" اليوم خلال مؤتمر ليب 2024، تقديمها خوادم إتش بي إي "صناعة سعودية"، وذلك عقب افتتاح منشأة الإنتاج الجديدة الخاصة بها في الرياض.وستنتج إتش بي إي بالتعاون مع الفنار، آلاف الخوادم سنويا من محفظة الحوسبة إتش بي إي بروليانت (HPE ProLiant)، وذلك بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لتلبية الطلب المتزايد وإنتاج تقنية توفر الأمان والموثوقية يحمل علامة "صناعة سعودية" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبهذه المناسبة عد المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هذا التعاون خطوة مهمة في إبراز دور المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في مجال تصنيع التقنية ومحفز للاقتصاد الرقمي في المملكة، كما يجسد التعاون الحالي مع شركتي Hewlett Packard Enterprise وAlfanar بداية تشغيل خطوط الإنتاج في المملكة، وهو ما يبرهن التقدم الكبير في المشهد التقني للسعودية.بدوره، أعرب محمد الرحيلي المدير العام لشركة إتش بي إي في الشرق الأوسط، عن فخره بخطوة افتتاح منشأة الإنتاج في الرياض، مشيرا إلى أنها تعد إنجازا مهما للشركة وتظهر التزامها تجاه سوق السعودية وبرنامج "صناعة سعودية".وأشار الرحيلي إلى أن من خلال هذا الاستثمار طويل الأمد، تسعى الشركة إلى دعم أجندة النمو الطموحة للبلاد وتوفير التقنيات المتطورة المستخدمة في بعض أكبر مشاريع التنمية في العالم.وأكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة الفنار عامر العجمي، أهمية استقطاب الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى المملكة، مشددا على أن السعودية تمتلك جميع الإمكانات والمواهب للوصول إلى أعلى المعايير الدولية.