الشركات الكبيرة تستعيد عافيتها وتقود مؤشر «تاسي» إلى اختراق 12500 نقطة

استعادت الشركات الكبيرة نشاطها لتقود مؤشر "تاسي" لاختراق مستويات 12500 نقطة بمكاسب 91 نقطة ما يعادل 0.74 % ليغلق عند 12561 نقطة. وأسهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم مكاسب السوق مع ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، إلا أن السيولة لم تشهد ارتفاعا أعلى مما حققته في مطلع الأسبوع لتسجل 9.2 مليار ريال بنمو 3 %. وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات حيث أشير إلى اتجاه السوق لنمو التماسك والارتداد صوب مستويات 12500 نقطة، ومن المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي حتى مستويات 12660 - 12685 نقطة التي تشكل مقاومة، عجز المؤشر عن تجاوزها في أكثر من مناسبة خلال الفترة القليلة الماضية.وستترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وما ستحويه من معلومات تحدد ملامح السياسة النقدية خلال العام الجاري، التي ستلعب دورا جوهريا في حركة الأسواق.الأداء العام للسوقافتتح مؤشر "تاسي" عند 12474 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12574 رابحا 0.83 %، بينما الأدنى عند 12434 نقطة فاقدا 0.29 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12561 نقطة رابحا 91 نقطة بنحو 0.74 %.وارتفعت السيولة 3 % بنحو 274 مليونا لتصل إلى 9.2 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 11 % بواقع 43 مليون سهم لتبلغ 344 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 7 % بنحو 37 ألف سهم لتصل إلى 597 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.73 %، يليه "الرعاية الصحية" بـ0.65 %، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.38 %، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بواقع 3.61 %، ثم "التأمين" بمقدار 3.25 %، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 2.13 %.وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 17 % بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "البنوك" 8 %، ما يمثل 753 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 7 % بنحو 684 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية" بنحو 10 % ليبلغ 24.86 ريال، يليه "الخدمات الأرضية" بـ9.9 % ليصل إلى 49.60 ريال، وحل ثالثا سهم "تكافل الراجحي" 9.9 % حيث أغلق عند 105 ريالات. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ساسكو" بواقع 5.7 % ليغلق عند 89.80 ريال، يليه "أنابيب السعودية" بـ4.5 % إلى 58.50 ريال، وحل ثالثا سهم "العربية" بمقدار 4.9 % ليقفل عند 268.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أنابيب السعودية" بقيمة 384 مليون ريال، يليه "أرامكو" بنحو 329 مليون ريال، وحل ثالثا "سال" بـ261 مليون ريال.أداء السوق الموازيةارتفع مؤشر "نمو" 138 نقطة بنحو 0.52 % ليغلق عند 26573 نقطة. وقفزت قيمة التداول 487 % ما يعادل 131 مليونا إلى 157 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 83 % بواقع 1.1 مليون سهم لتبلغ 2.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2849 ألف صفقة مرتفعة 193 صفقة بمقدار 7 %.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المركز الآلي" بنحو 9.4 % ليبلغ 70 ريالا، يليه "كلين لايف" بـ8.8 % ليصل إلى 105 ريالات، وحل ثالثا سهم "آيكتك" 6.6 % حيث أغلق عند 5.32 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نسيج للتقنية" بواقع 6.7 % ليغلق عند 70 ريالا، يليه "أرماح" بـ6.2 % إلى 45.50 ريال، وحل ثالثا سهم "القمم" بمقدار 5.5 % مقفلا عند 86 ريالا.وكان الأعلى تداولا "بلدي" بقيمة 135 مليون ريال، ثم "جاهز" بـ4.4 مليون ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بمبلغ 1.5 مليون ريالوحدة التحليل المالي