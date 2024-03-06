ارتفاع النفط بعد تغلب تخفيضات أوبك + على المخاوف بشأن الطلب في الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين وأمريكا أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 82.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل بعد انخفاضها في اليومين السابقين، ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو 5 % إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في سيدني "أرادت السوق مزيدا من التفاصيل حول الكيفية التي تعتزم بها الصين تحقيق هدف النمو البالغ 5 % لعام 2024، وكانت تأمل على وجه التحديد في رؤية المزيد من التوسع المالي للمساعدة في تحقيق هدف النمو"، مضيفا أن الأسواق تتطلع إلى شهادة السياسة النقدية نصف السنوية لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس اليوم الأربعاء وغدا الخميس وبيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قدرها 200 ألف وظيفة في فبراير شباط بعد ارتفاعها 353 ألف وظيفة في يناير، وفقا لمسح أجرته رويترز، ويمكن أن توفر تعليقات باول وبيانات الوظائف اتجاها أوضح بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وسينظر إلى أي مؤشرات على تحرك المركزي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة على أنها إيجابية للاقتصاد وللطلب على النفط.

وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الأحد عن تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني، وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر.

وأشار دانييل هاينز خبير استراتيجيات السلع الكبير في بنك إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الأربعاء إلى "توجه العزوف عن المخاطرة" في الأسواق "على الرغم من استمرار علامات الشح في السوق الفعلية". وأضاف أن تخفيضات أوبك+ "تشق طريقها ببطء عبر السوق"، واتضحت علامات شح المعروض عندما أعلنت السعودية اليوم الأربعاء عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.

وقالت مصادر في السوق إن التقرير الأول من تقريري المخزونات الأمريكية هذا الأسبوع، الصادر عن معهد البترول الأمريكي، أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 423 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وهو أقل بكثير من الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 2.1 مليون برميل، وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.8 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. وإذا أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة في مخزون النفط الخام، فسيكون هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ترتفع فيه مخزونات النفط في البلاد.