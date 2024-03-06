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أخبار اقتصادية- محلية

"كابلات الرياض" تتلقى خطابا من أحد كبار مساهميها بنقل 30 مليون سهما من محفظته إلى شركتين مملوكتين له بنسبة 100%

"كابلات الرياض" تتلقى خطابا من أحد كبار مساهميها بنقل 30 مليون سهما من محفظته إلى شركتين مملوكتين له بنسبة 100%

«الاقتصادية» من الظهران

أعلنت مجموعة كابلات الرياض أنها سبق وأن تلقّت خطاباً من المساهم حكمت سعد الدين الزعيم بصفته أحد كبار المساهمين بالشركة يفيد برغبته في إعادة التنظيم والهيكلة بين محفظته الشخصية ومحافظ شركتين تابعتين لنفس المساهم ومملوكتان له بنسبة 100%، وذلك لنقل 10 مليون سهم من محفظته الشخصية إلى محفظة شركة آفاق الحكمة - مساهمة مقفلة - تمثل 6.67% من أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض، وكذلك نقل 20 مليون سهم من محفظته الشخصية إلى محفظة شركة الأفاق للتنمية المحدودة تمثل 13.33% من أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول" إن كلتا الشركتين مملوكتان ملكية مباشرة للمساهم / حكمت سعد الدين الزعيم بنسبة 100%، مما ترتب على هذا النقل تغيير في قائمة كبار المساهمين في مجموعة كابلات الرياض.

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