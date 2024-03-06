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"العربية": استوفينا كافة شروط هيئة المنافسة للاستحواذ على كامل حصص وكالة فادن للدعاية

"العربية": استوفينا كافة شروط هيئة المنافسة للاستحواذ على كامل حصص وكالة فادن للدعاية

«الاقتصادية» من الظهران

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية أنه قد تم أمس الانتهاء من استيفاء كافةً شروط الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، وذلك خلال المدة النظامية الممنوحة من قبل الهيئة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، انه تم تحويل ملكية شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة) في شركة موجة العصر (وهي شركة إعلانات خارجية مملوكة من قبل شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان بنسبة 42.5%) إلى صندوق تنظمه هيئة السوق المالية، مع كون الشركة المالك الوحيد لوحدات الصندوق. حيث تقوم شركة دراية المالية بدور مدير الصندوق، بينما تتولى شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور أمين الحفظ.

وأضافت انه تم تعيين مدير صندوق مرخص ومنظم من قبل هيئة السوق المالية، وهو مسؤول عن إدارة الصندوق وتعيين ممثلين مستقلين في مجلس إدارة شركة موجة العصر، على ألا يكون للشركة العربية للتعهدات الفنية أو إحدى شركاتها التابعة أي تمثيل في مجلس إدارة شركة موجة العصر أو التأثير على قراراتها.

وأشارت الى أن قيمة صفقة الاستحواذ على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان تبلغ 1.05 مليار ريال، والتي لم تتغير خلال فترة العمل على استيفاء شروط الهيئة.

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