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الطاقة- النفط

بوتين: أوبك بلس تستهدف استقرار أسعار النفط وليس زيادتها

بوتين: أوبك بلس تستهدف استقرار أسعار النفط وليس زيادتها

(رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تحالف أوبك بلس يهدف إلى استقرار الأسعار في سوق النفط، وليس إقرار زيادات لا نهاية لها في الأسعار، وهو ما نجح فيه حتى الآن.
مضيفا: "لن نرفع الأسعار إلى ما لا نهاية، لأن ذلك ينعكس بشكل سيء على المصنعين، وينعكس بشكل سيء على المستهلكين، لكننا نريد تحقيق الاستقرار، تمكنا من القيام بذلك حتى الآن".
وأشار إلى أن أوبك بلس يهدف إلى تنظيم الأسعار في السوق.

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