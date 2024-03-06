ناسداك يدفع الأسهم الأمريكية للتراجع عند الإغلاق

أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم بفعل تأثير تراجع أسهم شركات عملاقة مثل أبل وأخرى في قطاع الرقائق قبل صدور بيانات اقتصادية.

وتراجع مؤشر داو جونز 404.51 نقطة أو 1.04% إلى 38585.32 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندر آند بورز بواقع 52.29 نقطة أو 1.02% إلى 5078.66 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك 267.92 نقطة أو 1.65% إلى 15939.59 نقطة.