76 % ارتفاع إيرادات شركة «أديس» والعقود الطويلة تسهم بتوقعات نمو الأرباح 42 % هذا العام

نمت أرباح شركة أديس القابضة خلال العام الماضي بنحو 14 % لتبلغ 452 مليون ريال، مستفيدة من زيادة الإيرادات على خلفية التوسعات الأخيرة.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركة على موقع "تداول"، واصلت "أديس" تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الإيرادات للعام الثاني التي وصلت إلى 76 % لتتخطى 4.33 مليار ريال، مستفيدة من دخول أربع منصات إلى أسطول الشركة بعد عملية استحواذ، فضلا عن تشغيل 14 منصة من إجمالي 19 منصة متعاقدا عليها ضمن مشروع مع شركة أرامكو.

وسجلت أديس زيادة كبيرة في إيراداتها من السعودية، بعد نمو الإيرادات 82 % خلال العام الماضي، بدعم عملية الاستحواذ التي أجرتها الشركة أخيرا، فضلا عن دخول الأعمال التنفيذية مع أرامكو.

وشكلت إيرادات السعودية نحو 66 % من إيرادات "أديس"، لتصل إلى 2.9 مليار ريال، فيما تعد مصر ثاني أعلى الدول في المساهمة بالإيرادات وبحصة 12 %.

إفصاحات الشركة أشارت إلى نمو كبير في أعمالها في الجزائر وتونس مع زيادة سنوية في الإيرادات بلغت 176 % و121 % على الرتيب، مستفيدة من ارتفاع معدلات الاستخدام، إضافة إلى دخول منصات جديدة في الجزائر.

وانعكس التوسع في الأعمال ونمو الإيرادات على حجم التدفقات النقدية التشغيلية التي تضاعفت خلال العام الماضي 2023 لتصل إلى 2.1 مليار ريال.

النظرة المستقبلية

وتتوقع أديس القابضة أن تسجل نموا في الأرباح قبل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA للعام الجاري 2024 بنسبة تصل إلى 42 %.

وتتوقع الشركة أن تراوح أرباح EBITDA بين 2.89 مليار و3.04 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بـ2.1 مليار التي حققتها الشركة خلال العام الماضي.

وأرجعت الشركة توقعاتها للنمو إلى استمرارها في تنفيذ خطتها التشغيلية لا سيما للمنصات الجديدة، وزيادة وتيرة التشغيل للتوسعات الأخيرة في الجزائر والهند وإندونيسيا، كما ساعدت العقود طويلة الأجل التي تبلغ مدتها 5.35 سنة بنهاية العام الماضي، في توقع الشركة لأرباحها المستقبلية.

وحدة التحليل المالي