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تعطل فيسبوك وإنستجرام لدى مئات الآلاف من المستخدمين في أنحاء العالم

تعطل فيسبوك وإنستجرام لدى مئات الآلاف من المستخدمين في أنحاء العالم

شعار فيسبوك وإنستجرام على شاشات جهاز لوحي وهاتف ذكي في تولوز، جنوب غرب فرنسا. "الفرنسية"

رويترز: كاليفورنيا

تعطلت خدمات موقعي فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم وفقا لموقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الويب.
وبدأت الاضطرابات في نحو الساعة ‭‭0300‬‬ بتوقيت جرينتش، وأبلغ أكثر من 300 ألف مستخدم عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 40 ألف بلاغ بشأن إنستجرام، وفقا للموقع.
وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "ندرك أن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. ونعمل على هذا الأمر حاليا".
وأظهرت لوحة معلومات ميتا أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس تواجه مشكلات أيضا. ورصد داون ديتيكتور نحو 200 تقرير عن انقطاع خدمة واتساب. ويتتبع الموقع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين. 

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