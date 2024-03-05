"العربية للأنابيب" تربح 132 مليون ريال خلال 2023 نتيجة تحسن إنتاج وتوريد مصنعي الشركة

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن تحقيق صافي ربح 132 مليون ريال خلال العام 2023، مقارنة بخسارة 10.5 مليون ريال خلال العام المالي 2022.

وعزت الشركة عبر "تداول" سبب تحقيق صافي ربح مقارنة بصافي خسارة في العام الذي سبقه إلى الاستمرار في الحصول على مشاريع لمصنعي الشركة لدعم مستوى الإنتاج، وفاعلية وتحسن الانتاج و التوريد خلال العام الماضي في مصنعي الشركة.

كما أن التزام الشركة في إنتاج وتسليم المشاريع المبرمة خلال السنة الماضية، أسهم بتحقيق صافي الربح، واستمرار الشركة في تحسن التكاليف الإنتاجية كذلك التكاليف المالية.