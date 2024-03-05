"العربية للأنابيب" تربح 132 مليون ريال خلال 2023 نتيجة تحسن إنتاج وتوريد مصنعي الشركة

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن تحقيق صافي ربح 132 مليون ريال خلال العام 2023، مقارنة بخسارة 10.5 مليون ريال خلال العام المالي 2022.
وعزت الشركة عبر "تداول" سبب تحقيق صافي ربح مقارنة بصافي خسارة في العام الذي سبقه إلى الاستمرار في الحصول على مشاريع لمصنعي الشركة لدعم مستوى الإنتاج، وفاعلية وتحسن الانتاج و التوريد خلال العام الماضي في مصنعي الشركة.
كما أن التزام الشركة في إنتاج وتسليم المشاريع المبرمة خلال السنة الماضية، أسهم بتحقيق صافي الربح، واستمرار الشركة في تحسن التكاليف الإنتاجية كذلك التكاليف المالية.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
1,076.71
|
479.05
|
124.76
|
إجمالي الربح
|
224.85
|
30.03
|
648.75
|
الربح التشغيلي
|
158.71
|
-8.59
|
-
|
صافي الربح
|
132.11
|
-10.49
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
131.81
|
-10.14
|
-
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
233.12
|
101.31
|
130.1
|
ربحية السهم
|
13.21
|
-1.05
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب ارتفاع إيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
يعود سبب ارتفاع مبيعات الشركة لحصولها على مشاريع جديدة وتسليم مشاريع خلال العام
|
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
1. الاستمرار في الحصول على مشاريع لمصنعي الشركة لدعم مستوى الإنتاج.
2. فاعلية وتحسن الإنتاج والتوريد خلال العام الماضي في مصنعي الشركة.
3.التزام الشركة في إنتاج وتسليم المشاريع المبرمة خلال العام الماضي.
4.استمرار الشركة في تحسن التكاليف الإنتاجية كذلك التكاليف المالية.
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