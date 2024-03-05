"الكابلات السعودية" تتخارج من جميع استثماراتها في تركيا

قالت شركة الكابلات السعودية إنه في إطار مراجعة خطط الشركة واستراتيجية أعمالها وبغرض تقليص استثماراتها غير المجدية، وبعد المباحثات وإعداد الدراسات اللازمة، أصدر مجلس الادارة في 3 مارس الجاري قرارا بالتخارج من جميع استثمارات تركيا وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى بما يسمح به القانون التركي.

وبحسب بيان للشركة على "تداول"، فإن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال الأعوام الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى، وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين في تأييد قرار التخارج.

وذكرت أن الشركة قد اخذت المخصصات اللازمة بكامل قيمة الاستثمار والأرصدة المتعلقة به في قوائمها المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مشيرة إلى أنه سيتم إظهار الأثر المالي بعد الانتهاء من إجراءات التخارج في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترات القادمة.