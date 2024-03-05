"الراجحي" يبدأ طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي اليوم بدء طرح الصكوك المستدامة المقومة بالدولار الأمريكي على أن يستمر حتى يوم غدا. وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق. لاستهداف المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.

وأوضح "الراجحي" في بيان لها على "تداول" أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار. كما أن سعر طرح الصك وعائداته ستحدد حسب أوضاع السوق. فيما تبلغ القيمة الاسمية 200,000 دولار، وتبلغ مدة الاستحقاق خمسة أعوام.

كما قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، و بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، و مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، و بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، و الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، و سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

وتجدر الإشارة بأن الصكوك المستدامة ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.