452 مليون ريال أرباح "أديس" في 2023 بارتفاع 13.5 % 

أعلنت شركة أديس القابضة تحقيق أرباح بـ 452 مليون ريال خلال 2023 مقابل أرباح 398 مليون ريال عن العام المالي من 2022 بارتفاع 13.57%.

وحققت المجموعة نموا كبيرا في الإيرادات بلغ 75.6% على أساس سنوي (بواقع 1.86 مليار ريال) لتسجل الإيرادات 4.33 مليار ريال خلال العام المالي 2023. وجاء هذا الأداء بفضل عدة عوامل، من بينها عملية الاستحواذ الأخيرة التي نفذتها المجموعة في السعودية والتي جرى الانتهاء منها في الربع الأخير من 2022 بانضمام أربع منصات عاملة إلى أسطول الشركة؛ بجانب تشغيل 14 منصة من إجمالي 19 منصة متعاقد عليها ضمن مشروع أرامكو الضخم، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بإسهام منصتين فقط تم تشغيلهم خلال العام المالي 2022؛ إضافة إلى المساهمة في الإيرادات طوال العام من ثلاث منصات استحوذت المجوعة عليها في قطر، مقارنة بمساهمتها لمدة نحو سبعة أشهر خلال العام المالي السابق. علاوة على ذلك، عزز ارتفاع معدلات الاستخدام في السعودية ومصر، بالتوازي مع ارتفاع معدلات الإيجار اليومية، من نمو الإيرادات. كما استفاد قطاع المنصات البرية من إضافة ست منصات من العقود الجديدة في الكويت والجزائر، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الأداء خلال العام المالي 2023.

وارتفع صافي الربح بنسبة 13.7% على أساس سنوي في العام المالي 2023، وترجع الزيادة في صافي الربح خلال الفترة إلى النمو الكبير في الإيرادات ونمو إجمالي الربح على خلفية التوسعات الأخيرة للمجموعة. علما أن الزيادة المذكورة خلال الفترة لا تعكس النمو الحقيقي لصافي الربح لعام 2023، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس المرتفع (العام المالي 2022) على خلفية التغير الصافي في النفقات غير المتكررة والإيرادات غير النقدية خلال العام المالي 2022 التي سجلت 140.7 مليون ريال، والمرتبطة بصورة رئيسة بالمكاسب غير النقدية لصفقات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة خلال العام المالي 2022.



بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الإيرادات 4,332 2,467 75.6 إجمالي الربح (الخسارة) 1,711 891 92.03 الربح (الخسارة) التشغيلي 1,341 645 107.91 صافي الربح (الخسارة) 452 398 13.57 إجمالي الدخل الشامل 389 481 -19.13 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 5,748 2,222 158.69 ربحية (خسارة) السهم 0.59 - جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي