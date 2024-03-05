24 مليون ريال أرباح "سابتكو" في 2023 بانخفاض 74.9 %

1. ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات، مصروفات البيع والتوزيع، المصروفات العمومية والإدارية، تكاليف التمويل ومصروفات الزكاة.

2. تضمن العام الحالي تسجيل انخفاض اقل في قيمة موجودات غير متداولة وقيمة الذمم المدينة التجارية.

3. تضمن العام الحالي تحقيق خسائر أقل في شركة زميلة.

4. ارتفاع إيرادات التمويل.

5. تضمن العام الحالي تسجيل انخفاض في قيمة مخصص موجودات محتفظ بها بغرض البيع.

6. تضمن العام الحالي تحقيق خسائر أعلى في مشروع مشترك.

7. انخفاض الإيرادات الأخرى.