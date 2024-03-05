24 مليون ريال أرباح "سابتكو" في 2023 بانخفاض 74.9 %

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" تحقيق أرباحا بلغت 24 مليون ريال مقابل أرباح 96 مليون ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 74.9 %.
وأوضحت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 26.8 % من رأس المال، ما يعادل 335 مليون ريال، مرجعة السبب الرئيس إلى تحقيق خسائر في الربع الرابع 2023.
وقرر مجلس إدارة "سابتكو" تعيين مساعد الداوود رئيسا لمجلس الإدارة -عضو مستقل، وتركي المبارك نائبا له -عضو مستقل.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|1,569,656
|1,319,467
|18.96
|إجمالي الربح (الخسارة)
|270,725
|176,083
|53.75
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|60,082
|-41,695
|-
|صافي الربح (الخسارة)
|-24,177
|-96,354
|-74.91
|إجمالي الدخل الشامل
|-19,479
|-109,841
|-82.27
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|914,085
|945,085
|-3.28
|ربحية (خسارة) السهم
|-0.28
|-0.73
|جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي
|بند
|القيمة
|النسبة من رأس المال
|مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|-
|-
|الخسائر المتراكمة
|-335,915
|26.87
|جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|يعود سبب الارتفاع في المبيعات/الإيرادات خلال 2023 مقارنة بالعام 2022 إلى:
ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسمي رمضان والحج.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|يعود سبب (انخفاض) الخسائر للعام 2023 مقارنة بالعام 2022 إلى:
1. ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات، مصروفات البيع والتوزيع، المصروفات العمومية والإدارية، تكاليف التمويل ومصروفات الزكاة.
2. تضمن العام الحالي تسجيل انخفاض اقل في قيمة موجودات غير متداولة وقيمة الذمم المدينة التجارية.
3. تضمن العام الحالي تحقيق خسائر أقل في شركة زميلة.
4. ارتفاع إيرادات التمويل.
5. تضمن العام الحالي تسجيل انخفاض في قيمة مخصص موجودات محتفظ بها بغرض البيع.
6. تضمن العام الحالي تحقيق خسائر أعلى في مشروع مشترك.
7. انخفاض الإيرادات الأخرى.
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