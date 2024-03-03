هامش صافي ربح تاريخي لـ "زين السعودية" بنهاية 2023 عند 12.8 %

سجلت شركة زين السعودية أعلى مستوى سنوي لهامش صافي ربحها خلال 2023 ليبلغ 12.82 % مرتفعا من 6.06 % في عام 2022، ويأتي ذلك بعد تسجيلها أرباحا تاريخية بلغت 1.3 مليار ريال خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، ارتفع هامش صافي الربح نتيجة لتسجيل الشركة أعلى صافي أرباح في تاريخها بنحو 1.3 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بـ 130 % عن عام 2022.

وسجلت الشركة خلال سبعة أعوام هوامش صافي ربح متتالية (من عام 2017 حتى 2023)، بعد تسجيلها سلسلة خسائر امتدت منذ الإدراج في 2008 حتى عام 2017.

وبلغت إيرادات الشركة خلال 2023 نحو 9.9 مليار ريال بارتفاع بنحو 9 % وهي الأعلى تاريخيا، ويأتي ذلك نتيجة نمو إيرادات كل من قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس والخدمات الرقمية وأيضا مبيعات الجملة، إضافة إلى إيرادات شركة "تمام للتمويل".

في حين سجلت الأرباح التشغيلية تراجعا بنحو 18 % لتبلغ 871 مليون ريال بنهاية العام الماضي، بعد تسجيلها 1.1 مليار ريال بنهاية 2022، وتعد الأرباح التشغيلية بنهاية الفترة الأدنى منذ 2021.

تأتي شركة زين السعودية ثالث ترتيب القطاع من حيث القيمة السوقية بـ12.5 مليار ريال بعد كل من شركة إس تي سي متصدرة القطاع بـ210.3 مليار ريال تليها اتحاد اتصالات بـ 42.5 مليار ريال، فيما جاءت عذيب للاتصالات الاقل بـ3.3 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي