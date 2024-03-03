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أخبار اقتصادية- محلية

4 جهات حكومية تناقش فرص جذب وتنمية الاستثمارات في قطاع سلاسل الإمداد الطبي

4 جهات حكومية تناقش فرص جذب وتنمية الاستثمارات في قطاع سلاسل الإمداد الطبي

جانب من اللقاء السنوي لشركة "نوبكو" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. "واس"

واس: الرياض

ناقشت وزارات الصحة والدفاع والاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فرص جذب وتنمية الاستثمارات الدولية في قطاع سلاسل الإمداد، ومدى إسهام سلاسل الإمداد الطبي في خفض تكاليف الرعاية الصحية، ومتانة سلاسل الإمداد في ظل المتغيرات والتحديات العالمية، إضافة إلى الحلول الممكنة لتعزيز كفاءتها وفعاليتها، خلال جلسة حوارية بعنوان "فرص وتحديات سلاسل الإمداد الطبي".

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والعاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية في السعودية، في مدينة الرياض تحت عنوان "نحو سلاسل إمداد متكاملة" بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها نوبكو خلال 2023، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقدم فهد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو عرضا تقديميا استعرض من خلاله أهم فرص التكامل بين نوبكو وشركائها لتطوير الرعاية الصحية إيمانا منها بأهمية سلاسل الإمداد في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الصحي.

وأوضح أن نوبكو تعمل على تطوير سلاسل الإمداد الطبية في السعودية وتوفير أفضل الخدمات والحلول للقطاع الصحي، كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان كفاءة وفعالية سلاسل الإمداد في السعودية.

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