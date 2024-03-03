4.65 ألف منظمة غير ربحية مسجلة في السعودية بنهاية فبراير

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لفبراير 2024، إذ شهد القطاع تسجيل 56 جمعية أهلية و 8 مؤسسات أهلية و 21 صندوقا عائليا، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي عدد من مختلف المناطق حول السعودية، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة في السعودية 4656 منظمة، كما وصل عدد المتطوعين في 2024 أكثر من 113 ألف متطوع في مختلف المجالات وأكثر من 4 ملايين ساعة تطوعية و43 ألف فرصة تطوعية.

ونوه المركز بما يشهده القطاع غير الربحي من تنام مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وإعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيا في الجهات الحكومية، مشيرا إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في 2023 مستويات متقدمة في درجات الحوكمة، ما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، فقد أعلن عن إصدار قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد منذ بداية 2024، بلغت 11 إنذارا بحق جمعيات أهلية، وقراري عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقرارين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت، وحل جمعيتين أهليتين والبدء في تصفيتهما، وإحالة 4 جمعيات أهلية إلى النيابة العامة.

ويؤكد المركز أهمية التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، مشددا على ضرورة التكامل ما بينه وبين المنظمات غير الربحية في المساهمة في تنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.