"العقارية" تربح 67.6 مليون ريال في 2023 بتراجع 38.8 % نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة

أعلنت الشركة العقارية السعودية تحقيق 67.6 مليون ريال صافي ربح خلال العام المالي 2023، متراجعة 38.8 % مقارنة بالعام المالي 2022.
وعزت الشركة عبر بيان في "تداول"، التراجع إلى ارتفاع الأعباء المالية بمبلغ 96 مليون ريال نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع في صافي خسائر احدى الشركات التابعة وذلك بسبب تسجيل خسائر استثنائية بقيمة 46 مليون ريال في أحد مشاريعها.
كما بينت أن أحد الأسباب هو ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 35 مليون ريال وذلك بسبب التوسع في أنشطة الشركات التابعة، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 11 مليون ريال بشكل رئيس بسبب زيادة صافي أرباح إحدى الشركات التابعة.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
1,814.2
|
2,051.3
|
-11.56
|
إجمالي الربح
|
561.1
|
456.1
|
23.02
|
الربح التشغيلي
|
337.2
|
259.7
|
29.84
|
صافي الربح
|
67.6
|
110.5
|
-38.82
|
إجمالي الدخل الشامل
|
141.1
|
74.5
|
89.39
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
4,749
|
4,608
|
3.06
|
ربحية السهم
|
0.18
|
0.34
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
الخسائر المتراكمة
|
67
|
1.8
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
يعود السبب الرئيس في انخفاض الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
- الانخفاض في إيرادات مبيعات الوحدات السكنية بمبلغ 531 مليون ريال وذلك بسبب تسجيل مبيعات الضاحية خلال العام السابق.
-الانخفاض في إيرادات مبيعات قطع الأراضي بمبلغ 59 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيس إلى بيع أرض قرطبة في العام السابق إضافة إلى انخفاض مبيعات العقارية بارك خلال العام الحالي.
- الانخفاض في إيرادات المشاريع الإنشائية بمبلغ 31 مليون ريال وذلك بسبب التعثر في مشروع منفذ من قبل إحدى الشركات التابعة.
|
يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
على الرغم من ارتفاع الربح الإجمالي بمبلغ 105 ملايين ريال، يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
- ارتفاع الأعباء المالية بمبلغ 96 مليون ريال وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
- ارتفاع في صافي خسائر إحدى الشركات التابعة وذلك بسبب تسجيل خسائر استثنائية بقيمة 46 مليون ريال في أحد مشاريعها.
- ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 35 مليون ريال وذلك بسبب التوسع في أنشطة الشركات التابعة.
- ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 11 مليون ريال بشكل رئيس بسبب زيادة صافي أرباح إحدى الشركات التابعة.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
|
1. نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (9) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يوضح أن بعض قطع الأراضي المملوكة للمجموعة غير متاحة حاليا للتصرف أو التطوير لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمناطق التي تقع فيها تلك الأراضي وبعضها تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتها. تقوم الإدارة حاليا بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة هذه الأسباب لإتاحة التصرف في هذه الأراضي. لا يزال تأثير هذه الأمر على القيمة القابلة للاسترداد لتلك الأراضي غير مؤكد ويعتمد على النتائج النهائية لعمل اللجان والجهات المختصة. بلغت القيمة الدفترية لتلك الأراضي 437.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023. (2022م: 437.7 مليون ريال).
2. نلفت الانتباه الى الإيضاح رقم (9) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يشير إلى أنه تم إحاطة الإدارة من قبل جهات حكومية معنية بأن أرض الشركة التي تم تخصيصها لمشروع الوديان تقع ضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويرها من قبل تلك الجهات الحكومية، ما قد يؤدي إلى تغير جوهري في الخطة الرئيسة للمشروع والقيمة القابلة للاسترداد لتلك الأرض لا يزال تأثير هذه الأمر غير مؤكد ويعتمد على إتمام الدراسة من قبل الجهات الحكومية والتطورات المستقبلية للمنطقة. بلغت القيمة الدفترية للأرض والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2023م: 2.6 مليار ريال 325.5 مليون ريال على التوالي (2022م: 2.6 مليار ريال 325.5 مليون ريال على التوالي).
|
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|
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