"العقارية" تربح 67.6 مليون ريال في 2023 بتراجع 38.8 % نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة

-الانخفاض في إيرادات مبيعات قطع الأراضي بمبلغ 59 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيس إلى بيع أرض قرطبة في العام السابق إضافة إلى انخفاض مبيعات العقارية بارك خلال العام الحالي.

على الرغم من ارتفاع الربح الإجمالي بمبلغ 105 ملايين ريال، يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

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