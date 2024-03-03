أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

المتقدمة تعلن استئناف عمليات التشغيل بمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين

المتقدمة تعلن استئناف عمليات التشغيل بمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات استئناف عمليات التشغيل بمصنع البولي بروبيلين بتاريخ 27/02/2024 ومصنع البروبيلين بتاريخ 03/03/2024 بعد أن اكتملت جميع عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الشركة حسب الموعد المحدد
وأضافت الشركة أنه لا يوجد أي تغيير جوهري أو مؤثر في التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة. كما لا يوجد تغيرا في الأثر المالي للحدث الذي سبق إعلانه، حيث سيتم إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من 2024 اعتمادا على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
ريج زون : الحفاظ على المستوى النفسي للنفط عند 80 دولارا يوفر إشارات زخم إيجابية
"ريج زون": الحفاظ على المستوى النفسي للنفط عند 80 دولارا يوفر إشارات زخم إيجابية
﻿
مذكرة تفاهم رباعية مع جامعة أريزونا لإنشاء جامعة ومدرسة تقدمان تعليما نوعيا في الرياض
مذكرة تفاهم رباعية مع جامعة أريزونا لإنشاء جامعة ومدرسة تقدمان تعليما نوعيا في الرياض
﻿
350 ميناء إقليميا وعالميا ترتبط بالسعودية بزيادة 40 % خلال 2023
350 ميناء إقليميا وعالميا ترتبط بالسعودية بزيادة 40 % خلال 2023
﻿
هيئة الترفيه تعلن عن مبادرة مصنع الكوميديا لتعزيز المشهد الترفيهي في السعودية
"هيئة الترفيه" تعلن عن مبادرة "مصنع الكوميديا" لتعزيز المشهد الترفيهي في السعودية
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية