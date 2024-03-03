المتقدمة تعلن استئناف عمليات التشغيل بمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات استئناف عمليات التشغيل بمصنع البولي بروبيلين بتاريخ 27/02/2024 ومصنع البروبيلين بتاريخ 03/03/2024 بعد أن اكتملت جميع عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الشركة حسب الموعد المحدد

وأضافت الشركة أنه لا يوجد أي تغيير جوهري أو مؤثر في التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة. كما لا يوجد تغيرا في الأثر المالي للحدث الذي سبق إعلانه، حيث سيتم إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من 2024 اعتمادا على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.