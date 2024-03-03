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"سينومي سنترز" تجمع 500 مليون دولار من طرح صكوك بعائد 9.5%

"سينومي سنترز" تجمع 500 مليون دولار من طرح صكوك بعائد 9.5%

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" الانتهاء من طرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار، موضحة أن القيمة الاسمية للصك بلغت 200 ألف دولار.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 2.5 ألف صك، فيما بلغ عائد الصك 9.5 %، ومن المتوقع أن لا يؤثر الإصدار في وضع الشركة الائتماني حيث تعتزم الشركة إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في 2019 التي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر نوفمبر من هذا العام باستخدام مستحصلات الإصدار.

وأوضحت الشركة أن مدة استحقاق خمسة أعوام، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار المؤرخة في أو حول تاريخ 4 / 3 / 2024 الخاصة بالصكوك.

وتم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.

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