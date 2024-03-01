تحليل «الاقتصادية»: فتح المجال لمنصات «فنتك» لتسويق صكوك «صح» يمنحها الوصول إلى نصف مليون مستثمر فرد

يترقب السعوديون خلال ساعات عمل الصباح الأولى ليوم الأحد، الكشف الرسمي عن عائد منتج "صح" خلال الجولة الثانية الادخارية لهذا الشهر.

وتعمل جهة الإصدار السيادية على عدة مسارات، سواء التسويقية منها أو الموازنة بين انعكاسات الاستمرار في منح عائد مرتفع على صكوك صح الادخارية، ولا سيما أن تكلفة التمويل في السوق المحلية قد تصاعدت على الآجال الطويلة خلال شهر يناير.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في صكوك صح الادخارية من يوم الأحد إلى الثلاثاء من هذا الأسبوع، على أن يكون يوم التخصيص في يوم الثلاثاء من الأسبوع الذي يليه، ويتم الاكتتاب عبر القنوات الرقمية للبنوك المشاركة في الطرح.

ووفق تحليل لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه من شأن فتح المجال لمنصات "فنتك المالية" لتسويق صكوك "صح" أن يمكن جهة الإصدار السيادية من إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء تتجاوز نصف مليون مستثمر من الأفراد الذين سبق لهم أن استثمروا في السندات الإسلامية.

غير أن هذه الخطوة التي ستسهم في تدعيم الجانب التسويقي للمنتج الخالي من المخاطر، تتطلب دراستها بعناية بالغة، نظرا لكون تلك المنصات تعتبر في الغالب تسوق لمنتجات استثمارية عالية المخاطر.

يأتي ذلك بعد أن نقلت "الاقتصادية" عن مصدر مطلع في تقرير في 18 فبراير 2023، أنه تجري دراسة عقد شراكات مع شركات التقنية المالية "فنتك" في سبيل التشجيع على طرح منتجات صكوك ادخارية متنوعة للأفراد السعوديين.



أعداد المستثمرين

لا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المستثمرين الأفراد في منصات "صكوك الفنتك"، غير أن بيانات هيئة السوق المالية تنشر بشكل ربعي أعداد المستثمرين المستفيدين من خدمات "شركات التقنية المالية" بشكل عام (بما في ضمنها منصات تمويل الملكية الجماعية وكذلك منصات طرح أدوات الدين التي تستحوذ الأخيرة على النسبة الأكبر من المستثمرين).

ويصل تعداد مستثمري التجزئة الأفراد إلى 156240 مستثمرا في 2022، وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، زادت أعداد مستثمري التجزئة الأفراد بأكثر من 200 % مقارنة بسنة 2022 بعد وصولها إلى 475421 مستثمرا.

وعليه تمثل أعداد المدخرين في الطرح الأول لصكوك صح 35 ألفا، ما يمثل نحو 5.54 % من أعداد المستثمرين الأفراد الذين سبق لهم الاستثمار في منصات التقنية المالية البالغ تعدادهم 631661 مستثمرا.



منهجية الرصد

اعتمدت منهجية التحليل على بيانات هيئة السوق المالية، ولم تشمل البيانات أعداد المستثمرين الأفراد عن سنة 2021 (فترة الانطلاقة الأولى لمنصات الاستثمار في أدوات الدين) أو الربع الأخير الذي لم تتوافر بياناته.

وغير معروف إذا ما كانت البيانات الفصلية تركز على الأفراد الجدد الذين يستثمرون في منصات الصكوك أو أنها تشمل كذلك من يكرر عملية الاستثمار كل ثلاثة أو ستة أشهر.

ومنتج "صح" أقفل جولته الادخارية الأولى في منتصف فبراير، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال، وتم تخصيصها بالكامل للمدخرين الذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.



وحدة التحليل المالي