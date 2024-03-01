2.6 مليون صفقة في «تاسي» خلال أسبوع بارتفاع 13 % وجني الأرباح يوقف ارتفاعات السوق

تراجع مؤشر "تاسي" ثلاث نقاط خلال الأسبوع ليغلق عند 12630 نقطة فاقدا 0.03 %، ليبتعد عن أعلى مستوياته منذ مايو 2022.الانخفاض أوقف سلسلة ارتفاعات أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع، مع تفضيل البيع لجني الأرباح.وعجزت السوق عن تجاوز 12660 نقطة التي تشكل مقاومة، حيث أبقت السوق في اتجاه جانبي، ترقبا لمعطيات جديدة تدفع بالتقييمات إلى الأعلى.وما لم تظهر تلك المتغيرات المرتقبة فستواصل السوق تفضيل جني الأرباح بعد موجة مكاسب طويلة. في حين ستواجه السوق دعما عند مستويات 12330 نقطة.وكانت أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 12668 نقطة بمكاسب بلغت 0.27 %، بينما الأدنى عند 12503 نقاط فاقدا 1 %.وارتفعت قيم التداول 12 % بنحو 4.7 مليار ريال لتصل إلى 44.5 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة زادت 60 % بنحو 881 مليون سهم لتصل إلى 2.3 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 13 % بنحو 305 آلاف صفقة لتصل إلى 2.6 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة الاستثمار والتمويل بـ4.3 %، ثم التأمين بنحو 4 %، وحل ثالثا "المرافق العامة" 3.2 %.بينما تصدر المتراجعة إنتاج الأغذية بـ3.3 %، ثم الأدوية بنحو 3.2 %، وحل ثالثا "الطاقة" 0.9 %.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ18 % بقيمة 8.3 مليار ريال، ثم البنوك بنحو 14 %، وحل ثالثا "الطاقة" 8 % بقيمة 3.6 مليار ريال.أداء الأسهمارتفع 132 سهما مقابل تراجع 103 أسهم، حيث تصدر المرتفعة "أفالون فارما" بـ119 % ليغلق عند 179.80 ريال، ثم أنابيب السعودية بنحو 26 % ليغلق عند 49.15 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" 26 % ليغلق عند 66.40 ريال.وتصدر المتراجعة صافولا بنحو 7.9 % ليغلق عند 53 ريالا، ثم الباحة بـ6.7 % ليغلق عند 0.14 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" 6.1 % ليغلق عند 8.27 ريال.وكان الأعلى تداولا "أديس" بقيمة 1.4 مليار ريال، ثم الراجحي بـ1.3 مليار ريال، وحل ثالثا سال بمبلغ 1.3 مليار ريال.أداء السوق الموازيةارتفعت السوق الموازية "نمو" 895 نقطة بنحو 3.5 % لتغلق عند 26402 نقطة خلال الأسبوع.وزادت قيمة التداول 92 % ما يعادل 140 مليونا إلى 292 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 114 % بواقع 7.7 مليون سهم لتبلغ 14.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 20.4 ألف صفقة مرتفعة 7.9 ألف صفقة بمقدار 64 %.وارتفع 42 سهما مقابل تراجع 29 سهما، حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بلدي" بنحو 29 % ليبلغ 200 ريال، يليه "حديد الرياض" بـ26 % ليصل إلى 37.90 ريال، وحل ثالثا سهم "غذاء السلطان" 22 % حيث أغلق عند 78.10 ريال.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وسم" بواقع 14 % ليغلق عند 56.30 ريال، يليه "شور" بـ8.4 % إلى 72.80 ريال، وحل ثالثا سهم "عزم" بمقدار 7 % مقفلا عند 15.62 ريال.وحدة التحليل المالي