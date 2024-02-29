أسعار النفط تقاوم زيادة المخزونات وتوقعات تمديد تخفيضات «أوبك +» تدعم المكاسب

قال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون "إن أسعار النفط الخام تقاوم زيادة المخزونات بدعم من تقارير تفيد بأن )أوبك +( ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام".و أكد أندرو موريس مدير شركة بويري الدولية للاستشارات، أن أسعار النفط تأثرت بإعلان معهد البترول الأمريكي عن زيادة تقديرية في المخزونات، فيما كان التجار يتوقعون سحبا أسرع من المخزونات النفطية.وأشار إلى أن السوق شديدة الحساسية تجاه تحديثات مخزون النفط الخام الأمريكية.من ناحيته، قال أندريه جروسي مدير شركة إم إم أيه سي الألمانية، "إن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 2024 استقرت عند 78.54 دولار للبرميل في 28 فبراير"، مشيرا إلى أن سعر تعادل لخام غرب تكساس الوسيط في عديد من الشركات المنتجة يبلغ نحو 40 دولارا للبرميل.وذكر أن عديدا من شركات الطاقة الأمريكية مهتمة بزيادة الاستثمارات النفطية، ومثال على ذلك شركة ديفون التي لديها خطة طموحة في هذا الشأن بسبب هوامش الربح القوية في المستقبل المنظور.بدورها، ذكرت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية، أن النفط يتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية متواضعة على الرغم من أن الأسعار لا تزال ضمن نطاق ضيق نسبيا، مبينا أن هذا التقدم مدعوم بتخفيضات الإمدادات من "أوبك" وحلفائها، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن توافق المجموعة على تمديد التخفيضات في الربع الثاني كما تلقت الأسعار الدعم من التوترات في الشرق الأوسط.وتوقع نمو استهلاك النفط الخام في الصين بنسبة 1 % فقط هذا العام مع تلاشي التعافي بعد الوباء واعتماد مركبات الطاقة الجديدة، ما يؤدي إلى استنزاف الطلب.اتسعت الضغوط الهبوطية على أسعار النفط الخام بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة تقديرية في المخزونات قدرها 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 فبراير، بمقارنة بزيادة قدرها 3.5 مليون برميل في الأسبوع السابق، الذي صاحبه انخفاض مخزون البنزين ونواتج التقطير المتوسطة.وفيما يخص الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2 % إلى 83.54 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بأقل من 0.1 % مسجلة 78.49 دولار للبرميل.