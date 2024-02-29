إطلاق "المركز الوطني للمناهج" كجهة مستقلة ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

أعلن يوسف البنيان وزير التعليم اليوم، إطلاق "المركز الوطني للمناهج"، بعد موافقة مجلس الوزراء، ليصبح جهة مستقلة تتكامل فيها أدوار القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمستهدفات الوطنية من خلال المناهج، وذلك ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" الذي تستضيفه الرياض من 28 إلى 29 فبراير الجاري.

وترتكز أعمال المركز الجديد على تطوير حوكمة منظومة المناهج، وإشراك القطاعات ذات العلاقة مثل الثقافـة والرياضة وحقوق الإنسان فـي صناعة القرار، وبناء شـراكات مـع بيوت خبرة عالمية للعمل وفقا لمنهجيات بحثية علمية تتسق مع متطلبات الأجيال الجديدة من خلال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتركيز على المهارات لإعداد المواطن المنافس عالميا.

وتؤكد آلية عمل المركز على وضوح الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة بتطوير المناهج وتحديثها، والتنسيق والمواءمة بين مناهج التعليم العام والتعليم ما بعد العام لسد احتياجات السوق الحالي والمستقبلي، إلى جانب المواءمة مع المتغيرات والمستجدات من خلال عمليات التطوير الشامل والتحديث المستمر للمناهج، كما يتكون المركز من مجلس إدارة يتولى إقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة التي تمكن المركز من تحقيق أهدافه، بجانب تعيين لجان استشارية من متخصصين تكون مهامها تقديم الدعم الفني والمشورة.

وتتضمن مجالات عمل المركز، معايير المناهج والخطط الدراسية والأوزان النسبية والمحتوى التعليمي المطبوع والرقمي ومناهج التعليم الخاص، والبحث والتطوير والابتكار في مجال المناهج، فيما يضطلع المركز بعدد من الاختصاصات التي من شأنها ضمان جودة وسلامة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام ومنها بناء الاستراتيجية الوطنية للمناهج، وإقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.