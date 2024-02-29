تعثر «تاسي» في اختراق مستوى 12660 عدة مرات قد يمهد الطريق لجني الأرباح

MSCI

ارتفع مؤشر "تاسي" للجلسة الثالثة محققا ثاني أطول سلسلة ارتفاع في العام الجاري ليغلق عند 12630 نقطة بمكاسب 19 نقطة ما يعادل0.15 % بتداولات هي الأعلى منذ مايو 2022 بقيمة 12.9 مليار ريال، وسط تباين أداء القطاعات وتراجع أكثر الأسهم. واستمرت أسهم الشركات الصغيرة في تحقيق الأداء الأفضل وحظيت بأعلى سيولة، في المقابل كانت الشركات الكبيرة الأقل ارتفاعا. وشهدت جلسة المزاد نشاطا مغايرا عن الجلسات السابقة على إثر تعديلاتلمؤشراتها، إلا انها لم تؤثر في حركة المؤشر بشكل جوهري ليتراجع بخمسة قطاعات، وكان سهم "بترورابغ" الأشد تأثرا بعدما استبعد من المؤشر القياسي العالمي ليعمق خسائره في جلسة المزاد بنحو 5 % وينهي الجلسة متراجعا 8 %.من ناحية فنية، حاول المؤشر عدة مرات خلال أسبوع تجاوز 12660 نقطة التي تشكل مقاومة ولم يستطع ذلك، واستمرار ذلك يعزز من رغبة البيع لجني الأرباح خاصة في حال عدم ظهور معطيات محفزة إيجابية وستواجه دعما عند 12330 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح مؤشر "تاسي" عند 12615 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12654 رابحا 0.34 %، بينما الأدنى 12607 نقاط بنحو 0.03 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12630 نقطة رابحا 19 نقطة بنحو 0.15 %. وارتفعت السيولة 54 % بنحو 4.5 مليار لتصل إلى 12.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 % بواقع 59 مليون سهم لتبلغ 549 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 17 % بنحو 88 ألف سهم لتصل إلى 616 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.65 %، يليه "السلع الرأسمالية" بـ1.34 %، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.99 %، بينما تصدر المرتفعة "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بواقع2.7 %، ثم "التطبيقات وخدمات التقنية" بمقدار 2.65 %، وحل ثالثا "التأمين" بـ2.47 %.وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 17 % بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "الطاقة" 13 %، ما يمثل 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 12 % بنحو 1.5 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أفالون فارما" بنحو 29.91 % ليبلغ 179.80 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بـ10 % ليصل إلى 84.70 ريال، وحل ثالثا سهم "ساسكو" 8.77 % حيث أغلق عند 94.30 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بترورابغ" بواقع 8.01 % ليغلق عند 8.27 ريال، يليه "الباحة" بـ6.67 % إلى 0.14 ريال، وحل ثالثا سهم "كابلات الرياض" بمقدار 5.08 % ليقفل عند 112 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "أديس" بقيمة 845 مليون ريال، يليه "أكوا باور" بنحو 523 مليون ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بـ493 مليون ريال.أداء السوق الموازيةارتفع مؤشر "نمو" 110 نقاط بنحو 0.42 % لتغلق عند 26402 نقطة. وزادت قيمة التداول 19 % ما يعادل 8.2 مليون إلى 51 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 2 % بواقع 62 ألف سهم لتبلغ 2.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3830 ألف صفقة متراجعة ثلاثة صفقات بمقدار 0.08 %.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بروميديكس" بنحو 9.4 % ليبلغ 78.80 ريال، يليه "جاهز" بـ7.7 % ليصل إلى 35.70 ريال، وحل ثالثا سهم "بلدي" 6.4 % حيث أغلق عند 200 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "حديد الرياض" بواقع 12 % ليغلق عند 37.90 ريال، يليه "جاز" بـ11 % إلى 8 ريالات، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" بمقدار 9.6 % مقفلا عند 75 ريالا.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 12 مليون ريال، ثم "حديد الرياض" بـ8.6 مليون ريال، وحل ثالثا بلدي بمبلغ 5.6 مليون ريالوحدة التحليل المالي