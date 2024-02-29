مبيعات تذاكر نهائي كأس مصر في الرياض تتجاوز 4.4 مليون ريال

تجاوزت مبيعات تذاكر مباراة الأهلي والزمالك على نهائي كأس مصر التي ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض في الثامن من مارس المقبل، 4.4 مليون ريال بحسب رصد "الاقتصادية" لعدد المقاعد وأسعار الفئات.

وكانت تذاكر المباراة قد نفذت بعد طرحها بساعة واحدة في الـ26 من فبراير الحالي حيث يتسع الملعب لما يصل إلى 24 ألف متفرج تقريبا حيث تتوزع التذاكر على عدة فئات تمثل أعلى فئة "تراس" 9 آلاف ريال فيما كانت أقل سعر تذكرة 40 ريالا لفئة "C" خلف المرمى السفلي.

وسيحصل الفائز بكأس مصر على 850 ألف دولار (250 ألف دولار قيمة المركز الأول، 500 ألف دولار من موسم الرياض، و100 ألف دولار مقابل التأهل للدور النهائي)، فيما سيحصل الوصيف على 200 ألف دولار (100 دولار قيمة التأهل للنهائي، و100 ألف دولار جائزة المركز الثاني) إضافة إلى 50 ألف دولار لأفضل لاعب مقدمة من موسم الرياض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه قد قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الإثنين الماضي :"نفدت تذاكر مباراة كأس مصر بين نادي الأهلي والزمالك المصري، استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك".

وأضاف تركي آل الشيخ: "جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر ستكون قيمتها 50 ألف دولار مقدمة من موسم الرياض، ولعمق العلاقة بين السعودية ومصر ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية، ولحماسنا للمباراة ولتاريخ الأهلي والزمالك، موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار".