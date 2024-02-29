"تكافل الراجحي" يربح 328 مليون ريال في 2023 بارتفاع 353 %

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" تحقيق صافي ربح بعد الزكاة العائد للمساهمين 328 مليون ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 353 % مقارنة بالعام 2022، الذي بلغ صافي الربح فيه 72 مليون ريال.
وبلغ صافي أرباح نتائج التأمين 318.7 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل 58.8 مليون ريال في عام 2022 بزيادة 441.9 %.
وبلغت إيرادات التأمين في العام الحالي 4.23 مليار ريال مقابل 2.93 مليار ريال في 2022، أي بارتفاع قدره 44.4 %، ويعود ذلك لنمو العمليات في جميع انشطة التأمين.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير %
|إيراد التأمين
|4,236,470
|2,934,503
|44.37
|نتيجة خدمات التأمين
|696,503
|443,009
|57.22
|صافي أرباح (خسائر) نتائج التأمين
|318,750
|58,815
|441.95
|صافي أرباح (خسائر) نتائج الاستثمار
|268,862
|77,587
|246.53
|صافي مصاريف تمويل التأمين
|-146,223
|32,014
|-
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة العائد للمساهمين
|328,061
|72,391
|353.18
|إجمالي الدخل الشامل
|395,426
|484
|81,599.59
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|1,726,215
|1,346,447
|28.2
|ربحية (خسارة) السهم
|3.28
|0.72
|جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|بلغت إيرادات التأمين في العام الحالي 4,236,470 ألف ريال سعودي مقابل 2,934,503 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 44.4 %، ويعود ذلك لنمو العمليات في جميع انشطة التأمين .
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في العام الحالي 328,061 ألف ريال سعودي مقابل 72,391 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 353.2 %، ويعود ذلك للأسباب الرئيسة التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 696,503 ألف ريال سعودي مقابل 443,009 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 57.2 ٪، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو العمليات.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 318,750 ألف ريال سعودي مقابل 58,815 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 442.0 ٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات و صافي مصاريف إعادة التأمين.
• بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للعام الحالي 268,862 ألف ريال سعودي مقابل 77,587 ألف ريال سعودي للعام السابق ، أي بارتفاع قدره 246.5 ٪ ويشمل 114,009 ألف ريال سعودي تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات. بلغ صافي نتائج الاستثمار للعالم الحالي دون حصة حملة الوحدات 154,853 ألف ريال مقارنة بـ90,068 ألف ريال للعام السابق و بزيادة قدرها 71.9 % نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الاصول المستثمرة.
يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين ( 146,223 ألف ريال) على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات إضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
• تم تقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيا بالمصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي (103,975) ألف ريال سعودي مقابل (98,501) ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 5.6 ٪، وذلك نتيجة إلى زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.
• بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 395,426 ألف ريال سعودي مقابل 484 ألف ريال سعودي للعام السابق، اي بارتفاع قدره 81599.6٪.
• كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 6,022,857 ألف ريال سعودي مقابل 3,470,070 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 73.6٪.
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
|معلومات إضافية
|قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) ، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، بدءا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.
بلغت ربحية السهم خلال العام الحالي 3.28 ريال سعودي للسهم مقابل 0.72 ريال سعودي للسهم في العام السابق.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام الحالي 1,726,215 ألف ريال سعودي مقابل 1,346,447 ألف ريال سعودي في نهاية العام السابق، أي بارتفاع قدره 28.2 ٪.
بلغ إجمالي الحقوق في نهاية العام الحالي 1,722,786 ألف ريال سعودي مقابل 1,327,360 ألف ريال سعودي في نهاية العام السابق، أي بارتفاع قدره 29.8 ٪.
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