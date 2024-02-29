"تكافل الراجحي" يربح 328 مليون ريال في 2023 بارتفاع 353 %

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين في العام الحالي 328,061 ألف ريال سعودي مقابل 72,391 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 353.2 %، ويعود ذلك للأسباب الرئيسة التالية: • بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 696,503 ألف ريال سعودي مقابل 443,009 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 57.2 ٪، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو العمليات. • بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 318,750 ألف ريال سعودي مقابل 58,815 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 442.0 ٪، ويعود ذلك بشكل رئيس لنمو العمليات و صافي مصاريف إعادة التأمين. • بلغ إجمالي نتائج الاستثمار للعام الحالي 268,862 ألف ريال سعودي مقابل 77,587 ألف ريال سعودي للعام السابق ، أي بارتفاع قدره 246.5 ٪ ويشمل 114,009 ألف ريال سعودي تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات. بلغ صافي نتائج الاستثمار للعالم الحالي دون حصة حملة الوحدات 154,853 ألف ريال مقارنة بـ90,068 ألف ريال للعام السابق و بزيادة قدرها 71.9 % نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الاصول المستثمرة. يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين ( 146,223 ألف ريال) على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات إضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات. • تم تقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيا بالمصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي (103,975) ألف ريال سعودي مقابل (98,501) ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 5.6 ٪، وذلك نتيجة إلى زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات. • بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 395,426 ألف ريال سعودي مقابل 484 ألف ريال سعودي للعام السابق، اي بارتفاع قدره 81599.6٪. • كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 6,022,857 ألف ريال سعودي مقابل 3,470,070 ألف ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 73.6٪.