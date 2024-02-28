أسهم أوروبا تنخفض مع تراجع المعنويات بشأن الأرباح وترقب بيانات التضخم

تراجع المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية اليوم مع تأثر المعنويات بنتائج ضعيفة لأرباح الشركات، بينما يستعد المستثمرون على مستوى العالم لبيانات التضخم الحاسمة في منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثا عن دلائل جديدة على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % عند الإغلاق ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3 % لمستوى قياسي جديد بدعم من ارتفاع سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 0.3 %.

وكان قطاع العقارات الأكثر تضررا، إذ انخفض 1.8 % إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد هبوط المعنويات عقب إعلان تايلور ويمبي عن تراجع الأرباح السنوية وعن بنائها عددا أقل من المنازل هذا العام.

وتراجع سهم الشركة البريطانية للتطوير العقاري 4.8 %، كما هوى سهم شركة ريكيت البريطانية 13.3 % بعدما جاءت مبيعاتها في الربع الأخير دون التوقعات مما دفع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الأوسع نطاقا إلى الانخفاض 1.2 %.

ونزل مؤشر التكنولوجيا 1.4 % مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه بعدما حققت مكاسب قوية أمس.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي، إذ زاد ضعف الأرباح المخاوف بشأن وضع الشركات في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية قبل بيانات رئيسة عن التضخم.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غدا الخميس، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو يوم الجمعة.

ومن ضمن الأسهم الفردية، هوى سهم شركة ورلدلاين للمدفوعات 10.2 % بعد خسائر على مدى عام كامل.

وانهار سهم سانت جيمس بليس البريطانية لإدارة الثروات ليفقد 18.6 % من قيمته بعدما سجلت الشركة خسائر سنوية، كما هوى سهم كازينو جيشار 21.9 % بعد تسجيل خسائر صافية أكبر في 2023.