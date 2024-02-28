"الطائرات المروحية" توقع اتفاقية إطارية لشراء 120 مروحية إضافية مع "إيرباص هيليكوبترز"

أعلنت شركة الطائرات المروحية أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية إطارية مع شركة إيرباص هيليكوبترز خلال فعاليات معرض هيلي إكسبو في مدينة إنهايم بولاية كاليفورنيا.

وتشمل الاتفاقية تسليم 120 طائرة مروحية، بطرازات متنوعة من شركة إيرباص هيليكوبترز، على مدى الأعوام الخمسة إلى السبعة القادمة، إضافة إلى تقديم طلب لشراء ثماني طائرات إيرباص من طراز H125 إضافة إلى 10 طائرات من طراز H145، وهي خيارات محولة من عقد سابق، ليصل إجمالي عدد طائرات إيرباص ضمن أسطول شركة الطائرات المروحية إلى 60 طائرة، 25 منها في حيز الخدمة حاليا.

وتتيح الطائرات المروحية الجديدة من طراز H125 للشركة توسيع نطاق أعمالها في مجال الخدمات الجوية بما فيها الأعمال الجوية والسياحة، بينما سيتم توظيف الطائرات من طراز H145 في عديد من القطاعات بما يشمل خدمات الإسعاف الجوي والنقل المؤسسي.

وتشكل المروحيات من طراز H125 النوع الأكثر مبيعا على مستوى العالم، حيث سجلت 40 مليون ساعة طيران، وذلك عبر 5350 طائرة في الخدمة حاليا. ويعرف هذا الطراز من الطائرات بمتانته وتعدد استخداماته على نطاق واسع يشمل عديدا من المهام في المناطق الحارة والمناطق ذات المرتفعات العالية.