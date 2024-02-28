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تحديد السعر النهائي لطرح "المطاحن الحديثة" بـ48 ريالا للسهم

تحديد السعر النهائي لطرح "المطاحن الحديثة" بـ48 ريالا للسهم

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيس ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ48 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت نحو 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأشارت إلى أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم 5 مارس 2024 التي ستستمر لغاية يوم 6 مارس 2024 الساعة 11:59 مساء بتوقيت السعودية، حيث سيتم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد حدا أقصى.
 

 

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