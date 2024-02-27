"علي بابا" تقود تمويل شركة ذكاء اصطناعي صينية بقيمة 2.5 مليار دولار

قادت مجموعة علي باب جروب هولدينغ أكبر جولة تمويل لشركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أحدث جولة في سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي تشير إلى أن شركة التجارة الإلكترونية تعمل مرة أخرى على توظيف رأس المال في إطار سعيها إلى النمو.

وبحسب "بلومبرغ" تنضم مجموعة "علي بابا" إلى شركة "تنسنت هولدينغز" وأقرانها في وادي السيليكون مثل "مايكروسوفت" في الرهان الكبير على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التقنية التي يعمل بها تطبيق "تشات جي بي تي".

قادت المجموعة جولة تمويل قيمتها مليار دولار في شركة "مونشوت إيه آي" (Moonshot AI) مع شركة "مونوليث مانجمنت" (Monolith Management)، التي تدعمها حالياً، فرفعت قيمة الشركة التي لا يتجاوز عمرها عاماً واحداً ثمانية أضعاف إلى نحو 2.5 مليار دولار، بحسب تصريحات أشخاص مطلعين على الصفقة. وقد انضمت الشركتان الداعمتان إلى شركات أخرى دعمت "مونشوت إيه آي" في السابق، من بينها الذراع الاستثمارية لعملاقة توصيل الوجبات الغذائية "ميتوان" (Meituan)، وشركة الاستثمار الجريء "هونغشان" (Hongshan)، التي عرفت سابقاً باسم "سكوويا تشاينا" (Sequoia China)، بحسب هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في مناقشة صفقة غير معلنة.

تأسست شركة "مونشوت إيه آي" في مارس 2023، وهي من أشهر الشركات الناشئة المعروفة بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين، وتطمح في النهاية إلى بلوغ مستوى شركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".

طرحت الشركة روبوت الدردشة "كيمي" (Kimi) للجمهور في نوفمبر الماضي، وأطلقت منذ ذلك الحين منصة للمطورين لعمل تطبيقات للذكاء الاصطناعي تعتمد على نموذجها الخاص. وبلغت قيمتها 300 مليون دولار فقط عندما حصلت على تمويل أولي.

رفضت "مونشوت إيه آي" التعليق على تفاصيل جمع التمويل للشركة، التي سبقت بنشرها وسائلُ إعلام محلية، ومن بينها منصة "36 كيه آر" (36kr). وأكدت شركة "مونوليث مانجمنت" مشاركتها في جولة التمويل الأخيرة، دون أن تقدم أي تفاصيل. ولم يرد ممثلو مجموعة "علي بابا" على طلبات التعليق.